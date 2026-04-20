Wo noch nie ein Mensch war: Abenteuer am Gipfel des Cherireen SarJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 20.04.2026: Wo noch nie ein Mensch war: Abenteuer am Gipfel des Cherireen Sar
8 Min.Folge vom 20.04.2026
Begleite die Alpinisten Lukas Wörle und Aleš Česen auf ihrer außergewöhnlichen Expedition nach Pakistan, die sie tief in das wilde Shimshal-Tal führt. In einer Welt aus Eis und Fels stellen sie sich einer gewaltigen Herausforderung, während extreme Wetterkapriolen das Vorhaben immer wieder an den Rand des Scheiterns bringen. Trotz der widrigen Bedingungen und ständiger Umschwünge behalten sie ihr Ziel fest im Blick und schreiben schließlich Geschichte, als sie als erste Menschen den unberührten
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