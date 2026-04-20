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Bergwelten

Vorstoß ins Unbekannte - Eine Erstbesteigung in Pakistan

ServusTVFolge vom 20.04.2026
Vorstoß ins Unbekannte - Eine Erstbesteigung in Pakistan

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Bergwelten

Folge vom 20.04.2026: Vorstoß ins Unbekannte - Eine Erstbesteigung in Pakistan

47 Min.Folge vom 20.04.2026

Ende Juli 2025 stehen der Tiroler Alpinist Lukas Wörle und sein slowenischer Freund Ales Cesen nach einer zermürbenden Schlechtwetter-Periode als erste Menschen auf dem 6.224 m hohen Cherireen Sar im pakistanischen Shimshal. Das Unternehmen ist ein Aufbruch in unbekanntes Terrain und ein Geduldsspiel zwischen Ungewissheit, Risiko und großen Emotionen.

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