Vorstoß ins Unbekannte - Eine Erstbesteigung in PakistanJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 20.04.2026: Vorstoß ins Unbekannte - Eine Erstbesteigung in Pakistan
47 Min.Folge vom 20.04.2026
Ende Juli 2025 stehen der Tiroler Alpinist Lukas Wörle und sein slowenischer Freund Ales Cesen nach einer zermürbenden Schlechtwetter-Periode als erste Menschen auf dem 6.224 m hohen Cherireen Sar im pakistanischen Shimshal. Das Unternehmen ist ein Aufbruch in unbekanntes Terrain und ein Geduldsspiel zwischen Ungewissheit, Risiko und großen Emotionen.
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