Fit am Berg: Die 94-jährige Kletter-IkoneJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 09.06.2026: Fit am Berg: Die 94-jährige Kletter-Ikone
12 Min.Folge vom 09.06.2026
Mit 94 Jahren regelmäßig in der Vertikalen zu stehen, ist für Maria Kittl kein Wunder, sondern Lebensmotto. Dreimal pro Woche zieht es sie an den Fels oder in die Kletterhalle, um der Schwerkraft und dem Älterwerden mit beeindruckender Disziplin zu trotzen. Diese außergewöhnliche Frau beweist, dass Leidenschaft keine Altersgrenze kennt und der Bergsport der beste Jungbrunnen für Körper und Geist ist. Ihr Weg ist eine kraftvolle Inspiration für jeden, der daran glaubt, dass Fitness und Lebensfreu
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen