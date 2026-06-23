Querschnittsgelähmt an der Steilwand: Angelino Zellers Dolomiten-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 23.06.2026: Querschnittsgelähmt an der Steilwand: Angelino Zellers Dolomiten-Abenteuer
17 Min.Folge vom 23.06.2026
Vom Gleitschirm-Unfall an die steilen Wände der Dolomiten: Angelino Zeller beweist, dass Grenzen oft nur im Kopf existieren. Trotz Querschnittslähmung hat er sich an die Weltspitze des Paraclimbing gekämpft. Doch jetzt wartet sein bisher größtes Abenteuer außerhalb der Kletterhalle: Eine alpine Mehrseillängen-Tour in den Dolomiten.
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