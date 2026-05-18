Italiens Feuerberge - Zwischen Urgewalt und LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 18.05.2026: Italiens Feuerberge - Zwischen Urgewalt und Leidenschaft
48 Min.Folge vom 18.05.2026
Diese Bergwelten-Dokumentation führt zu den aktivsten Vulkanen Italiens: vom winterlichen Ätna über die Liparischen Inseln Vulcano und Stromboli bis zu den verborgenen Campi Flegrei am Golf von Neapel. Lavaflüsse, Aschehänge, Lavahöhlen und versunkene Städte zeigen Vulkane als formende Naturgewalt, Lebensraum und permanente Bedrohung zugleich. Begleitet von der Vulkan-Expertin Ulla Lohmann beleuchtet der Film, wie nah Schönheit und Gefahr beieinanderliegen.
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