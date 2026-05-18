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Bergwelten

Italiens Feuerberge - Zwischen Urgewalt und Leidenschaft

ServusTVFolge vom 18.05.2026
Italiens Feuerberge - Zwischen Urgewalt und Leidenschaft

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Bergwelten

Folge vom 18.05.2026: Italiens Feuerberge - Zwischen Urgewalt und Leidenschaft

48 Min.Folge vom 18.05.2026

Diese Bergwelten-Dokumentation führt zu den aktivsten Vulkanen Italiens: vom winterlichen Ätna über die Liparischen Inseln Vulcano und Stromboli bis zu den verborgenen Campi Flegrei am Golf von Neapel. Lavaflüsse, Aschehänge, Lavahöhlen und versunkene Städte zeigen Vulkane als formende Naturgewalt, Lebensraum und permanente Bedrohung zugleich. Begleitet von der Vulkan-Expertin Ulla Lohmann beleuchtet der Film, wie nah Schönheit und Gefahr beieinanderliegen.

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