SAT.1Staffel 11Folge 107vom 06.11.2019
Aufgewärmte Liebe: Vertraust Du mir ein letztes Mal?

Folge 107: Aufgewärmte Liebe: Vertraust Du mir ein letztes Mal?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Yvonne und Thomas sind "Freunde mit Sonderleistungen": Sie sind kein Paar, haben aber Sex miteinander. Yvonne wünscht sich jetzt eine Beziehung mit Thomas. Heute muss er sich entscheiden ... Auch für Redwan und Calga steht einiges auf dem Spiel: Eigentlich wollte sie sich dem Lügendetektortest stellen. Doch die wichtigste Frage beantwortet sie nicht ... Wie wird Redwan darauf reagieren? Rechte: Sat.1

