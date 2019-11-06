Staffel 11Folge 119vom 06.11.2019
Britt
Folge 119: Plötzlich Mutter - ich wusste nicht, dass ich ein Baby bekomme!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Erst drei Stunden vor der Geburt erfuhr Meike von ihrer Schwangerschaft! Geht das überhaupt? Sabrina kann das nicht glauben und bezeichnet Meike als Lügnerin. Doch dann erzählt Anja, dass auch sie erst 36 Stunden vor der Geburt ihre Schwangerschaft bemerkte. Als Senay dazukommt und die Frauen beschimpft, mischt sich auch Britt in die Diskussion ein. Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1