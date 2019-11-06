Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 123vom 06.11.2019
Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?

Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 123: Macho oder Weichei - was wollen Frauen wirklich?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sarah steht total auf Machos und nimmt dabei auch gerne in Kauf, dass sie von diesen Männern schlecht behandelt wird. Katrin wiederum versteht das gar nicht. Wolfgang, ein Bodybuilder, weiß genau, dass Frauen auf seine Muskeln und seine sexuelle Erfahrung stehen. Wird er mit seinen Vorzügen auch die Damen der heutigen Gesprächsrunde überzeugen können? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen