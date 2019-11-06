Staffel 11Folge 127vom 06.11.2019
Britt
Die hochschwangere Denise ist am Ende ihrer Kräfte. Ihr Verlobter Patrick scheint ein mieses Spiel mit ihr zu treiben. Sie ist ihm nämlich auf die Schliche gekommen: Seine angebliche Cousine Olivia ist gar nicht mit ihm verwandt. Im Gegenteil - sie scheint ein heißer Flirt von ihm zu sein. Aber wie weit ist Patrick tatsächlich gegangen? Wird ihn der Lügendetektor überführen? Rechte: Sat.1
Britt
