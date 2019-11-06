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SAT.1Staffel 11Folge 17vom 06.11.2019
Familiengeheimnis: Bist Du wirklich mein Vater?

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Folge 17: Familiengeheimnis: Bist Du wirklich mein Vater?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Vanessa ist ohne ihren Vater Reiner aufgewachsen. Erst im Teenie-Alter hat sie ihn kennengelernt und bereut nun jede Minute, die sie mit ihm verbracht hat. Reiner lässt ebenfalls kein gutes Haar an Vanessa. Schlimmer noch: Er glaubt sogar, dass Vanessa gar nicht seine Tochter ist ... Rechte: Sat.1

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