Staffel 11Folge 17vom 06.11.2019
Familiengeheimnis: Bist Du wirklich mein Vater?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 17: Familiengeheimnis: Bist Du wirklich mein Vater?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Vanessa ist ohne ihren Vater Reiner aufgewachsen. Erst im Teenie-Alter hat sie ihn kennengelernt und bereut nun jede Minute, die sie mit ihm verbracht hat. Reiner lässt ebenfalls kein gutes Haar an Vanessa. Schlimmer noch: Er glaubt sogar, dass Vanessa gar nicht seine Tochter ist ... Rechte: Sat.1
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
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