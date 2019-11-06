Staffel 11Folge 64vom 06.11.2019
Britt
Folge 64: Rolltor-Alarm! Wirst Du Deine Überraschung mögen?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kerstin hat die Nase voll von ihrem Ex Marcel. Er hat sie kontrolliert und im Chat total schlecht gemacht. Heute will sie ihm den Verlobungsring und seine restlichen Sache vor die Füße werfen. Carola hat sich im Chat in Peter verliebt. Der ist noch verheiratet, hat aber versprochen, sich zu trennen und mit Carola zusammen zu ziehen. Was Peters Frau wohl darüber denkt, wenn sie heute davon erfährt. Rechte: Sat.1
