SAT.1Staffel 11Folge 73vom 06.11.2019
Fehlgriff - meine Tochter hat immer die falschen Typen!

35 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beate verzweifelt an der Männerwahl ihrer Tochter: Ständig bringt Sandra (22) eine Katastrophe nach der anderen nach Hause. Selbst ihm Internet sucht sie nach Sexdates und findet ungeschützte One-Night-Stands. Und warum? Sandra will ein zweites Kind - von wem auch immer. Ihre Mutter Beate ist fassungslos und sucht Hilfe bei Britt. Rechte: Sat.1

