Staffel 11Folge 75vom 06.11.2019
Folge 75: Speichelprobe - ich lasse mir kein Kind andrehen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Daniela weiß nicht, wer der Erzeuger ihres Kindes ist. Zur Auswahl stehen ihr Ex Jürgen und ein One-Night-Stand, der bisher nicht auffindbar war. Erst wollte Jürgen kein Kind, doch seitdem er den Kleinen auf dem Arm hatte, wünscht er sich nichts mehr als sein Vater zu sein. Gibt es ein Happy End oder muss die Suche nach dem Unbekannten weitergehen? Rechte: Sat.1
