SAT.1Staffel 11Folge 94vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Aufgebracht brüllt Cindy ihren Ex-Freund Peter an: "Natürlich ist das Kind von dir!" Peter ist sich da aber ganz und gar nicht sicher, ebenso wie seine aktuelle Freundin Ariane, die Cindy angiftet. Der platzt daraufhin endgültig der Kragen - schließlich hat Peter sie mit Ariane betrogen. Bleibt dennoch die Frage: Ist er wirklich der Vater? Rechte: Sat.1

