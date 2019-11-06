Staffel 9Folge 83vom 06.11.2019
Liebesklette - kapier endlich, dass Schluss ist!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 83: Liebesklette - kapier endlich, dass Schluss ist!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Ich liebe Christian, er soll endlich zu mir stehen und mich nicht immer nur zum Sex benutzen", bettelt Silke. Darüber kann Christian nur hämisch lachen: "Warum sollte ich auf Spaß im Bett verzichten, wenn sie mich darum bittet?" Wird Christian ihr und seiner Mutter heute beweisen können, dass er keine echten Gefühle für sie hat und alles nur gespielt ist? Silke hofft auf ein Happyend. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1