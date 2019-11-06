Staffel 9Folge 31vom 06.11.2019
Folge 31: Liebeskrank - Du hast mein Herz gebrochen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kai ist verzweifelt: Er möchte unbedingt seine Ex-Freundin Jeannette zurück, die aber nur noch von ihm genervt ist. Die Spannung steigt! Wird der Vater ihrer Kinder Jeannettes Herz wieder erweichen oder lässt der herzzerreißende Kniefall von ihrem Ex-Freund sie kalt? Rechte: Sat.1
