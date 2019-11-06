Staffel 9Folge 50vom 06.11.2019
Folge 50: Kniefall: Verzeihst Du mir ein letztes Mal?
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Daniel ist stinksauer, dass seine Freundin Angelina ihn betrogen hat. Jetzt ist sie in der dritten Woche schwanger und er ist nicht sicher, ob er der Vater ist. Liebt er Angelina überhaupt noch? Er chattet ständig mit anderen Frauen. Angelina fordert einen Lügendetektortest, um ihre kleine Familie zu retten. Rechte: Sat.1
