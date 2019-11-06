Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 56vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ronalds guter Freund Ralf gestand ihm, dass er sich in seine Freundin Anja verliebt hat und eine Beziehung mit ihr führen möchte. Nun zweifelt Ronald an seiner Vaterschaft - schließlich haben Ralf und Anja auch zusammen gewohnt. Die beiden hingegen behaupten, nie miteinander geschlafen zu haben. Was sagt das Testergebnis? Rechte: Sat.1

