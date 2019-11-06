Staffel 9Folge 68vom 06.11.2019
Liebessturm: Heute erobere ich Dein Herz!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 68: Liebessturm: Heute erobere ich Dein Herz!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Julia ist mit den Nerven am Ende: Seit sie Marvin geküsst hat, kann sie nur noch an ihn denken und will ihn ganz für sich haben. Doch einen Tag nach dem Kuss machte er per SMS Schluss und ignoriert Julia seitdem komplett. Ist Marvin tatsächlich einfach nur schüchtern und in Wirklichkeit auch so besessen von Julia, oder bildet sie sich seine Gefühle nur ein? Eine herzzerreißende Liebeserklärung soll es heute richten. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1