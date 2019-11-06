Staffel 9Folge 75vom 06.11.2019
Britt
Folge 75: DNA-Test: Sind wir wirklich blutsverwandt?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sven und Astrid erzählen unglaubliche Geschichten über Svens Ex-Frau Kristin: Die soll, obwohl mit Robert verheiratet, ein Verhältnis mit ihrem Kumpel Jan haben. Gemeinsam mit Jan soll Kristin auch in Astrids Wohnung eingebrochen sein, um Mikros und Kameras zu installieren. Zusätzlich macht Kristin Telefonterror und soll Sven während der Ehe ständig betrogen haben. Ein Grund für Sven, die Vaterschaft an seinem Sohn Tobias anzuzweifeln ... Rechte: Sat.1
Britt
