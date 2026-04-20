Wir fangen Verbrecher und sehen gut dabei ausJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 1: Wir fangen Verbrecher und sehen gut dabei aus
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Als neuer Polizeichef will Captain Holt das 99. Revier ganz nach vorne bringen. Dass dafür nun die Einhaltung von Vorschriften gefordert wird, stellt vor allem für den begabten, aber albernen Detective Jake Peralta ein Problem dar. Während er versucht, die Fälle weiterhin auf seine Art zu lösen, steht sein Kollege Boyle vor der Herausforderung, die taffe Rosa um ein Date zu bitten.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen