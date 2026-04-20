Der Holt-Jeffords-StrategiestrudelJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Der Holt-Jeffords-Strategiestrudel
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Sehr zum Ärger von Captain Holt und Sergeant Jeffords lässt die Produktivität auf dem 99. Revier zu wünschen übrig. Gemeinsam tüfteln sie daher an einem Plan, wie keiner mehr abgelenkt wird - und überspannen dabei den Bogen.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen