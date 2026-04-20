König Torfnase von TorfnasienJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: König Torfnase von Torfnasien
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es wird für Jake persönlich: Seine Lieblingspizzeria ist abgebrannt und er vermutet Brandstiftung. Den Fall übernimmt jedoch die Feuerwehr. Der inkompetente Feuerwehrmann Boone verdächtigt den ehemaligen Eigentümer Sal.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen