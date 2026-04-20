Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegen
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Den Detectives der 99. Einheit steht wahrscheinlich ihre größte Herausforderung bevor: Sie sind zu Captain Holts Geburtstag eingeladen. Für Terry ist klar, dass die Party für den Captain perfekt sein muss und übernimmt schnell die Rolle des Babysitters, um das Team unter Kontrolle zu bringen. Jake verfolgt in der Zwischenzeit einen anderen Plan. Bis zum Ende des Abends möchte er der beste Freund von Holts Ehemann Kevin werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen