Mein Safe House, meine RegelnJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Mein Safe House, meine Regeln
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Weihnachten steht unter keinem guten Stern für Captain Holt: Er erhält anonyme Morddrohungen, weshalb Jake zu seinem Schutz als Leibwächter eingeteilt wird. Für den Detective hätte es wiederum kein besseres Geschenk geben können.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen