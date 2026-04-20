Total zum Teil meine SchuldJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Total zum Teil meine Schuld
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Das Team des 99. Reviers ist wütend auf Jake. Trotz fehlender Beweise und einem wasserdichten Alibi hat er einen Tatverdächtigen in einem Juwelenraub festgenommen. Um einer Klage zu entgehen, muss die Einheit innerhalb von 48 Stunden den Fall lösen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen