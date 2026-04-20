In jedweder Hinsicht optimalJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: In jedweder Hinsicht optimal
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Als Jake zu spät zur Arbeit erscheint, reicht es Captain Holt mit dessen unprofessionellen Verhalten: Von nun an will er den Detective bei seiner Arbeit begleiten. Gemeinsam gelingt es ihnen, eine Serie von Vandalismus aufzuklären.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen