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Brooklyn Nine-Nine

Sagen Sie nur AAGLNYCPA

NBCUniversalStaffel 1Folge 17vom 20.04.2026
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Brooklyn Nine-Nine

Folge 17: Sagen Sie nur AAGLNYCPA

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Boyle schwebt auf Wolke sieben, nachdem er auf einer Party Vivian kennengelernt hat. Zu seinem eigenen Leid tendiert er jedoch dazu, Beziehungen schnell zu überstürzen. Um einem erneuten Herzschmerz zu entgehen, bittet er Jake um Hilfe - der gleich energisch durchgreift. Zur gleichen Zeit müssen die Detectives Amy und Rosa auf die harte Tour lernen, was passiert, wenn man einen Zeugen nicht ernst nimmt.

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