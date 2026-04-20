Angst ist das beste AphrodisiakumJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Angst ist das beste Aphrodisiakum
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach Jahren hat Jake endlich eine Spur zu seinem selbst ernannten Erzfeind - dem Pontiac-Bandit. Der entscheidende Hinweis kommt jedoch von Rosas Verdächtigem Doug Judy, dem sie nicht über den Weg traut. Zeitgleich ist Boyle wieder zurück auf dem Revier.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen