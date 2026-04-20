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Brooklyn Nine-Nine

Das waren noch echte Kerle

NBCUniversalStaffel 1Folge 8vom 20.04.2026
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Brooklyn Nine-Nine

Folge 8: Das waren noch echte Kerle

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

wie sJimmy Brogan, ein Krimiautor aus den 70ern, möchte eine Reportage über die Entwicklung der Polizeiarbeit schreiben und recherchiert deshalb auf dem 99. Revier. Jake will ihm als langjähriger Fan beweisen, dass er aus dem gleichen Holz geschnitzt isteine Idole damals. Damit treibt er es jedoch zu weit und bringt den Ruf des Captains in Gefahr. Zur gleichen Zeit wollen Terry und Charles Rosa dabei helfen, selbstbewusster vor Gericht aufzutreten.

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