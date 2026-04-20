Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Ich habe Etknupfeit
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Jake muss einen Rückschlag nach dem anderen einstecken; er ist sich sicher, dass ein Fluch auf ihm lastet. Als sein Job immer mehr darunter leidet, zieht Captain Holt ihn - gegen seinen Willen - von den Außeneinsätzen ab.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen