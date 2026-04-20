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Brooklyn Nine-Nine

Nimmt sich das Verbrechen frei und macht seine Wäsche

NBCUniversalStaffel 1Folge 21vom 20.04.2026
Nimmt sich das Verbrechen frei und macht seine Wäsche

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 21: Nimmt sich das Verbrechen frei und macht seine Wäsche

21 Min.Folge vom 20.04.2026

Jake beschließt, sein freies Wochenende damit zu verbringen, mit Terry einen ungelösten Fall neu aufzurollen. Nach all den Jahren sind die Indizien jedoch immer noch undurchsichtig und sie merken schnell, dass sie vor den gleichen Problemen wie damals stehen. Währenddessen reitet sich Amy immer tiefer in eine Lüge, die sie Captain Holt aufgetischt hat.

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