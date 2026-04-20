Amerikas stinkender HinternJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 1: Amerikas stinkender Hintern
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Holt haben den Mafiaboss Figgis entwischen lassen. Um ihn wieder zu schnappen, ermitteln sie undercover. Doch an ihr neues Leben müssen sie sich erst noch gewöhnen. Als ein Video von Jake auftaucht, droht ihre Tarnung aufzufliegen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen