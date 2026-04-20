Wir waren heute alle Gina LinettiJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Wir waren heute alle Gina Linetti
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amy und der Rest des 99. Reviers reisen nach Florida, um Jake und Holt bei der Jagd auf Jimmy Figgis zu helfen. Nach einigem Chaos kommt es schließlich zum Showdown, in dessen Verlauf Amy ihrem Freund Jake ins Bein schießen muss.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen