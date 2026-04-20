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Brooklyn Nine-Nine

Danke fürs Heroin, sexy Jesus

NBCUniversalStaffel 4Folge 15vom 20.04.2026
Danke fürs Heroin, sexy Jesus

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 15: Danke fürs Heroin, sexy Jesus

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nach Lieutenant Hopkins' Prüfung wartet die Crew auf die endgültige Entscheidung, ob das 99. Revier schließen muss. Um in letzter Minute einen Aufschub zu erreichen, melden sich Jake und Boyle freiwillig für den einzigen Fall, den es zu lösen gibt: den Diebstahl eines Kinderfahrrads. Da es möglicherweise das letzte Mal ist, dass die beiden zusammen ermitteln, geben sie Vollgas ...

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