Wie's aussieht, sind wir die "Nacht-Boys"Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Wie's aussieht, sind wir die "Nacht-Boys"
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die Tagesschicht des 99. Reviers wurde in die Nachtschicht versetzt. Das drückt die Stimmung. Deswegen sucht Captain Holt nach Wegen, die Laune wieder zu heben. Währenddessen begegnet Jake der Touristin Jess Day.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen