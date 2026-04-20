Willkommen im SchlachthausJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 20: Willkommen im Schlachthaus
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Rosa lernen während einer Ermittlung Lieutenant Melanie Hawkins kennen. Sie können ihr Glück kaum fassen, denn sie verehren Hawkins schon seit Jahren. Nun setzen sie alles daran, sich ihren Respekt zu erarbeiten.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen