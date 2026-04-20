Wischen wir also das Blut auf und machen weiterJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Wischen wir also das Blut auf und machen weiter
20 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es ist wieder soweit: Der alljährliche Kampf um den "Halloween-Coup" tobt im 99. Revier. Jake und Captain Holt geben alles, um den begehrten Preis zu gewinnen. Das Chaos ist unvermeidlich ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen