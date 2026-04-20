Terry hat ein großes ProblemJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Terry hat ein großes Problem
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Terry genießt gerade seinen freien Tag. Als er von einem Kollegen angehalten wird, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, infolgedessen er eine offizielle Beschwerde gegen den Polizisten einreichen will. Holt hat jedoch andere Pläne ...
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen