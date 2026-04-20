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Brooklyn Nine-Nine

Ihre Libido hat uns in Gefahr gebracht

NBCUniversalStaffel 4Folge 13vom 20.04.2026
Ihre Libido hat uns in Gefahr gebracht

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 13: Ihre Libido hat uns in Gefahr gebracht

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Holt informiert das Team darüber, dass die Kriminalität in New York zurückgegangen ist und das NYPD deshalb eines der Reviere in Brooklyn schließen will. Aus diesem Grund soll ein Prüfer das 99. Revier inspizieren. Leider handelt es sich um Teddy, Amys Ex-Freund.

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