Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Der Riga-Hammer
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Charles steckt kurz vor Weihnachten im Dilemma, denn das Geschenk für seinen Sohn wurde bislang nicht ausgeliefert. Als Charles und Jake der Sache auf den Grund gehen, stellt sich heraus, dass eine lettische Waffenschieber-Bande hinter der Verzögerung steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen