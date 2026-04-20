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Brooklyn Nine-Nine

Der Riga-Hammer

NBCUniversalStaffel 4Folge 10vom 20.04.2026
Der Riga-Hammer

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 10: Der Riga-Hammer

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Charles steckt kurz vor Weihnachten im Dilemma, denn das Geschenk für seinen Sohn wurde bislang nicht ausgeliefert. Als Charles und Jake der Sache auf den Grund gehen, stellt sich heraus, dass eine lettische Waffenschieber-Bande hinter der Verzögerung steckt ...

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