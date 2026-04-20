Nur wir zwei, und das Handtuch, macht dreiJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Nur wir zwei, und das Handtuch, macht drei
20 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Ein mit Gefangenen beladener Polizeiwagen verunglückt und alle Insassen können aus dem Wrack entkommen. Holt ruft daraufhin zur Fahndung nach den neun flüchtigen Sträflingen auf und schickt zwei Teams los, um sie zu fangen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen