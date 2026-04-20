Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Mr. Santiago
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Thanksgiving steht vor der Tür. Amy hat auch ihren Vater Victor, einen pensionierten Cop, eingeladen. Jake setzt alles daran, seinem Schwiegervater in spe zu gefallen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen