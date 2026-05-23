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Das Duell

Mölzer stichelt gegen ukrainische Flüchtlinge und ihre Autos

krone.tvStaffel 2026Folge 19vom 23.05.2026
Mölzer stichelt gegen ukrainische Flüchtlinge und ihre Autos

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Folge 19: Mölzer stichelt gegen ukrainische Flüchtlinge und ihre Autos

48 Min.Folge vom 23.05.2026

Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wird Zwischenbilanz zu den bisher umgesetzten Deregulierungs-Maßnahmen von Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn gezogen. Wie die Duellanten das Ende der Steuervorteile für teure ukrainische SUVs in Österreich sehen würden? Mölzer: „Mit einem ukrainischen Gehalt kannst du dir das nicht leisten. Der Flüchtling, der im schweren Porsche oder Audi Q8 kommt, ist ein Verbrecher. Denn diese Autos kosten auch in der Ukraine 150.000 Euro.“ Mehr dazu im Video oben!

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