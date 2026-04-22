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Das Duell

Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 22.04.2026
Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“

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Folge 15: Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“

48 Min.Folge vom 22.04.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über den heftigen Vertrauensverlust in die heimische Politik analysiert. Mölzer: „Das Vertrauen in die politischen Repräsentanten unseres Landes ist unterm Hund.“ Glawischnig ernüchtert: „Nur nach politischen Lösungen zu suchen wird heute von der Bevölkerung nicht mehr toleriert.“ Wieso denn Alexander van der Bellen aktuell an der Spitze des APA/OGM-Vertrauensindex stünde? Mölzer: „Er macht keine Fehler, weil er nichts macht.“

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