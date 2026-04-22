Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 15: Mölzer: „Der ORF ist ein Irrenhaus“
48 Min.Folge vom 22.04.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über den heftigen Vertrauensverlust in die heimische Politik analysiert. Mölzer: „Das Vertrauen in die politischen Repräsentanten unseres Landes ist unterm Hund.“ Glawischnig ernüchtert: „Nur nach politischen Lösungen zu suchen wird heute von der Bevölkerung nicht mehr toleriert.“ Wieso denn Alexander van der Bellen aktuell an der Spitze des APA/OGM-Vertrauensindex stünde? Mölzer: „Er macht keine Fehler, weil er nichts macht.“
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Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
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