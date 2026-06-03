„Dann bewegen sie den ORF Richtung Friedhof“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 21: „Dann bewegen sie den ORF Richtung Friedhof“
48 Min.Folge vom 03.06.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Wahl der neuen ORF-Generaldirektion diskutiert. Die Koalition habe sich dem Vernehmen nach schon auf APA-Chef Clemens Pig geeinigt. Gegen ihn treten unter anderen Medienmanager Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer und Zeiler-Favorit Johannes Larcher an. Mölzer: „Es ist die Regierung, die hier packelt. Das mit dem Pig ist ja unverschämt. Die Österreicher wenden sich bei dieser Wahl mit Grauen vom ORF ab.“
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Genre:Nachrichten, Politik, Unterhaltung, Talk
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