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Das Duell

Wöginger-Schuldspruch: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 05.05.2026
Wöginger-Schuldspruch: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“

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Folge 17: Wöginger-Schuldspruch: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“

50 Min.Folge vom 05.05.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die provokanten Sager von Andreas Babler und Herbert Kickl am 1. Mai diskutiert. Ebenso zur Frage, ob Pensionisten die Goldesel der Nation seien – und über den (nicht rechtskräftigen) Schuldspruch gegen Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger im sogenannten Postenschacher-Prozess.

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