Wöginger-Schuldspruch: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 17: Wöginger-Schuldspruch: „Ja, der Gust, der hat jetzt an Frust“
50 Min.Folge vom 05.05.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die provokanten Sager von Andreas Babler und Herbert Kickl am 1. Mai diskutiert. Ebenso zur Frage, ob Pensionisten die Goldesel der Nation seien – und über den (nicht rechtskräftigen) Schuldspruch gegen Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger im sogenannten Postenschacher-Prozess.
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Genre:Nachrichten, Politik, Unterhaltung, Talk
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