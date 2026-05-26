Mölzer zu EU-Asylpakt: „Flüchtlinge müssen repatriiert werden“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 20: Mölzer zu EU-Asylpakt: „Flüchtlinge müssen repatriiert werden“
48 Min.Folge vom 26.05.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wird unter anderem die Sinnhaftigkeit des kommenden EU Asyl- und Migrationspakts diskutiert – laut Innenminister Gerhard Karner sei das ja die größte fremdenrechtliche Novelle seit zwanzig Jahren. Mölzer: „Das Problem sind aber die Flüchtlinge, die schon da sind. Die muss man repatriieren.“
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Genre:Nachrichten, Politik, Unterhaltung, Talk
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