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Das Duell
Folge 18: Mölzer zu ORF: „Der Sauhaufen wird weiter existieren“
48 Min.Folge vom 23.05.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Zukunft des ORF diskutiert, nachdem vor wenigen Tagen einige ehemalige ORF-Stars wie Paul Lendvai und Peter Rabl in einem offenen Brief ihre Besorgnis dazu ausgedrückt hatten. Mölzer: „Ich denke, dass dort alles so bleiben wird, wie es ist. Der Sauhaufen wird weiter existieren. Und es wird auch der Parteieinfluss weiter bestehen bleiben.“ Das ganze Duell sehen Sie oben!
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Genre:Nachrichten, Politik, Unterhaltung, Talk
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