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Das Duell

Mölzer zu ORF: „Der Sauhaufen wird weiter existieren“

krone.tvStaffel 2026Folge 18vom 23.05.2026
Mölzer zu ORF: „Der Sauhaufen wird weiter existieren“

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Folge 18: Mölzer zu ORF: „Der Sauhaufen wird weiter existieren“

48 Min.Folge vom 23.05.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Zukunft des ORF diskutiert, nachdem vor wenigen Tagen einige ehemalige ORF-Stars wie Paul Lendvai und Peter Rabl in einem offenen Brief ihre Besorgnis dazu ausgedrückt hatten. Mölzer: „Ich denke, dass dort alles so bleiben wird, wie es ist. Der Sauhaufen wird weiter existieren. Und es wird auch der Parteieinfluss weiter bestehen bleiben.“ Das ganze Duell sehen Sie oben!

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