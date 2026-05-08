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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (2/12): Aus alt mach neu

ORF IIIStaffel 1Folge 14vom 08.05.2026
Der Sonne entgegen (2/12): Aus alt mach neu

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Der Sonne entgegen

Folge 14: Der Sonne entgegen (2/12): Aus alt mach neu

49 Min.Folge vom 08.05.2026

Die vier Aussteiger werden sich der immer unerfreulicheren finanziellen Situation bewusst. Die Idee, ein altes Boot zu renovieren und im Sommer an Gäste zu vermieten wird geboren und auch in die Tat umgesetzt. Kaum ist jedoch die Renovierung abgeschlossen, erfahren sie vom eigentlichen Besitzer des Kutters: Es ist Luca, ein weiser Alter, der einen Ein-Mann-Zirkus betreibt. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel Film

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