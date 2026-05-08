Der Sonne entgegen (2/12): Aus alt mach neuJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 14: Der Sonne entgegen (2/12): Aus alt mach neu
49 Min.Folge vom 08.05.2026
Die vier Aussteiger werden sich der immer unerfreulicheren finanziellen Situation bewusst. Die Idee, ein altes Boot zu renovieren und im Sommer an Gäste zu vermieten wird geboren und auch in die Tat umgesetzt. Kaum ist jedoch die Renovierung abgeschlossen, erfahren sie vom eigentlichen Besitzer des Kutters: Es ist Luca, ein weiser Alter, der einen Ein-Mann-Zirkus betreibt. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel Film
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